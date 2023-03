Le PIOGGE in Italia fino a metà mese - Ci sono speranze per il NORD?

Nell'arco dei prossimi 10 giorni, la nostra Penisola resterà inserita in un corridoio di correnti occidentali scarsamente ondulate, che dall'oceano si dipartiranno verso levante. Ciò significa che tali correnti non ospiteranno perturbazioni in grado di elargire benefiche piogge soprattutto al nord Italia, ma garantiranno qualche pioggia solo sulle regioni sopravvento a tale flusso. Ci riferiamo soprattutto alle aree interne del centro e del meridione, oltre ai settori tirrenici e all'arco alpino.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino a mercoledi 15 marzo secondo il modello americano:

Una menzione particolare spetta ai settori di confine dell'arco alpino centro-occidentale. Qui si prevedono abbondanti nevicate in quota e piogge altrettanto abbondanti a livelli inferiori, con sfondamenti possibili sull'alta Val d'Aosta e l'Ossola, oltre ai settori confinali dell'alto Adige. Il resto del nord se la passerà ancora male, con un clima secco specie sulle Pianure. Qualche pioggia potrebbe invece esserci sulla Liguria centro-orientale, con un massimo di 50mm sull'Appennino Tosco-Emiliano.

Clima secco anche sull'alto e medio Adriatico, la Sardegna orientale e l'est della Sicilia. Per il resto qualche pioggia si farà vedere con massimi di 50-55mm sulla Calabria Tirrenica.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino a mercoledi 15 marzo, ma secondo il modello europeo:

L'impostazione delle piogge previste dall'elaborato nostrano è molto simile a quella del modello americano, ma i quantitativi sono complessivamente minori.

Sugli scudi sempre i settori esteri delle Alpi centro-occidentali con 130-140mm /cm di neve. Confermato anche il secco sulle pianure del nord ed un po' di pioggia sulla Liguria centro-orientale e il Friuli, con punte di 40mm sull'Appennino Tosco-Emiliano.

Al centro e al sud qualche pioggia sulla Sardegna occidentale, il Tirreno e le aree interne, a secco invece il versante adriatico e la Sardegna orientale. I massimi saranno però relegati al Cilento ed alla Calabria Tirrenica con 30-50mm di pioggia.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località