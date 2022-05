Le PIOGGE di questa settimana in Italia: non male per alcune aree bisognose!

LA PIOGGIA: meteora benedetta di questa strana primavera che porta sulla schiena il fardello di un inverno a dir poco disastroso sul fronte idrico e nivometrico in Italia.

Questa settimana non avremo l'alta pressione; vi possiamo assicurare che è già una grande cosa in vista della quasi incipiente estate. Al suo posto sarà presente una blanda circolazione depressionaria che rinnoverà l'instabilità atmosferica. Di conseguenza, le piogge che vedrete sulla mappa non saranno estese e persistenti, ma date da rovesci che in molti casi saranno puntiformi e colpiranno aree ristrette.

Ecco la mappa estrapolata questa mattina dal modello americano e valida fino a domenica 8 maggio. Vi ricordiamo che i millimetri di pioggia previsti hanno un valore puramente simbolico e non devono essere presi alla lettera o come oro colato.

A giovare più di tutti di questa situazione sembra essere proprio l'assetato nord-ovest. In prossimità dei rilievi alpini occidentali si andrà dai 60 agli 80mm; sulle pianure pioverà invece un po' meno.

Buone le piogge anche su tutto il settore appenninico centro-meridionale dove i temporali potrebbero dare accumuli tra i 40 e i 45mm. Piogge piuttosto scarse invece sull'Appennino settentrionale e quasi nulle sulle due Isole Maggiori.

