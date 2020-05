Le piogge dei prossimi 6 giorni in Italia; arriverÃ  qualche INNAFFIATA anche per il SUD?

Paradossi meteorologici del mese di maggio; alcune zone del nord Italia contano i danni delle abbondanti precipitazioni in seno all'ultimo passaggio frontale. Al meridione, invece, la pioggia sarebbe una manna dopo una settimana di caldo intenso...una specie di estate anticipata che ha sovvertito la primavera con il superamento di qualche record termico al rialzo, specie in Sicilia.

Nei prossimi 6 giorni arriverà la pioggia al meridione? Per rispondere a questa domanda vi mostriamo la sommatoria degli accumuli piovosi previsti in Italia nei prossimi 6 giorni secondo il modello americano; si tratta di accumuli puramente indicativi e che non devono essere presi come oro colato:

Durante il prossimo week-end la pioggia al meridione non arriverà e seguiterà a fare più caldo del normale specie sulle zone estreme.

La prossima settimana invece qualche precipitazione potrebbe raggiungere anche il mezzogiorno, segnatamente tra il Molise, la Lucania e la Campania dove sono attesi 35-40mm.

Le piogge più copiose sono attese ancora una volta al nord, specie in prossimità dei settori alpini dove si dovrebbero accumulare tra i 70 e i 100mm; 60-70mm dovrebbero cadere sulla Toscana, 45-50mm nelle aree interne del centro e sulla Sardegna.

Rischieranno ancora di restare a secco le estreme regioni meridionali e la Sicilia, specie la parte centrale e meridionale.