Le PIOGGE dei prossimi 10 giorni: buone notizie per alcune regioni ASSETATE!

Tranne le zone situate a nord del Po dove di pioggia ne è caduta anche troppa, il resto d'Italia guarda con occhi preoccupati un cielo troppo spesso avaro di acqua. Pensate che in alcune aree nel nostro Paese non piove seriamente da mesi.

Nei prossimi giorni la Natura potrebbe concedere un grosso regalo ad alcune di queste regioni, mentre per altre bisognerà ancora aspettare.

Ecco la mappa che mostra le aree che saranno baciate dalla pioggia nei prossimi 10 giorni. Vi ricordo che i millimetri sono puramente indicativi e non devono essere presi come oro colato.

Notizie ottime per il versante adriatico, segnatamente le Marche, dove soni attesi 90mm. Pioverà anche in Abruzzo, Molise fino alla Puglia seppure con quantità inferiori.

Qualcosa dovrebbe arrivare anche per la Liguria (altra regione che sta patendo molto la sete) cosi come per il versante tirrenico, anche se gli accumuli saranno più scarsi. Pioverà ovviamente anche sulle "solite" Alpi, mentre resteranno ancora a secco le due Isole Maggiori e la Calabria al netto di qualche rovescio.

Anche la Pianura Padana non dovrebbe vedere grosse piogge, specie nell'area del Po.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/temporali-e-aria-pi-fresca-nei-prossimi-giorni-sar-coinvolta-anche-la-tua-regione-/91451/