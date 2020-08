Le incredibili immagini di un albero colpito e distrutto da un fulmine

Ci troviamo negli STATI UNITI - I residenti di un quartiere di Morgan City, in Louisiana, catturano il momento in cui un fulmine colpisce un albero e lo fa a pezzi vicino ad alcune case. La persona inquadrata deve essersi presa davvero un bello spavento. I fulmini sono tra le manifestazioni naturali più pericolose che possiamo osservare sulla Terra, si scatenano da nubi particolari chiamate cumulonembi, all'interno dei quali è presente una forte corrente ascensionale che è responsabile della separazione delle cariche elettriche. Le cariche positive si concentrano sui cristalli di ghiaccio e quindi generalmente occupano la parte alta della nube, mentre quelle negative si trovano sulle goccioline di acqua ed occupano la parte bassa della nube. In prossimità del suolo tornano ad essere prevalenti le cariche positive. Quando la differenza di potenziale tra questi settori diventa molto elevata, possono scaturire dei fulmini.

Si tratta di un fenomeno elettrico scarsamente prevedibile, per limitare al massimo il pericolo di esserne colpiti, durante un temporale bisogna evitare di sostare in zone sopraelevate del terreno, evitare gli alberi e gli oggetti appuntiti, anche il calore emanato da un gregge di pecore o di altri animali ammassati possono attirare i fulmini, occorre quindi evitare anche queste situazioni.



Se si viene colti di sopresa da un temporale in montagna e non si trovano punti in cui ripararsi, restare accucciati senza però sdraiarsi completamente , è una delle tecniche più efficaci per evitare di essere colpiti da una scarica. Ci si bagnerà un po' di più ma si possono evitare conseguenze ben peggiori.