Le grandi novitÃ  dalla prossima settimana: il grande caldo ha i giorni contati?

Il caldo intenso, afoso e insopportabile non durerà molto a lungo. A confermarlo sono i principali centri di calcolo che, negli aggiornamenti odierni, ripropongono con sempre più convinzione un lento ma significativo indebolimento dell'anticiclone africano.

Quando accadrà tutto questo? Il tutto avrà inizio nel corso della prossima settimana, precisamente attorno al 25-26 Luglio. Un flusso fresco nord-atlantico si infilerà con più decisione sull'Europa centrale, riuscendo a lambire anche il nord Italia. Queste correnti fresche alle alte quote, in verità, stanno già sorvolando il nord: queste stanno causando temporali isolati ma potenti e così sarà anche nei prossimi giorni.

Tuttavia ad inizio prossima settimana questo flusso fresco diverrà ancor più ficcante e porterà anche ad un ulteriore calo delle temperature su gran parte del nord. Nel mentre, invece, il grande caldo continuerà ad avvolgere il centro-sud e le isole maggiori, addirittura con un ulteriore incremento delle temperature.

Ma eccoci al punto di svolta: nel corso di mercoledì 26 Luglio pare che il fronte fresco nord-atlantico possa estendersi anche sulle regioni centrali ed infine quelle meridionali, favorendo un repentino calo delle temperature.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, tra 27 e 28 Luglio il grande caldo potrebbe essere spazzato via da tutta Italia, per un ritorno alla normalità. Farà caldo, sia chiaro, ma caldo in linea col periodo, insomma ampiamente sopportabile.

Anche il centro europeo ECMWF propone questa ficcante incursione fresca attorno al 26 Luglio, capace poi di portare un calo termico su gran parte d'Italia nei giorni successivi.