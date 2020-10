Le foreste immettono molto metano: lo sapevi?

Paludi, risaie, immondizia...Da qui si pensava arrivasse tutto il metano naturale prodotto dall'ambiente.



Il gruppo di lavoro del Max Planck Institute di Heidelberg (Germania), diretto da Frank Keppler ha invece pubblicato uno studio sulle emissioni di metano delle foglie di alberi e piante erbacee ha dimostrato che le foreste emetterebbero una quantità di metano enorme.



La quota di gas emesso risulta aumentare al crescere della temperatura dell’aria e della luce del sole. I ricercatori specificano che questo fenomeno, fino ad ora sottovalutato, potrebbe essere responsabile fino al 30% del metano rilasciato in atmosfera.



Sembrerebbe dunque che incrementare le foreste per combattere l'inquinamento potrebbe avere un effetto controproducente sull’effetto serra con una forte emissione di metano e annullando in quache modo l'effetto positivo di imprigionamento dell'anidride carbonica.



Naturalmente c'è molto scetticismo intorno a questa scoperta che rivoluzionerebbe il nostro modo di difendersi contro l'inquinamento.



Le osservazioni del Max Planck Institute riguardano infatti soltanto piante cresciute in laboratorio, ci vorranno nuove osservazioni in ambiente aperto prima di influenzare in modo netto la comunità scientifica.