Le ANOMALIE TERMICHE previste per NATALE: ci saranno novità?

Anche quest'anno il freddo e la neve nel periodo natalizio saranno relegati agli spot in televisione e magari a qualche film. In Italia infatti avremo il solito Natale scialbo, ne carne e ne pesce dal punto di vista meteorologico e con l'immancabile sopramedia termico che pervaderà tutto il periodo. Nulla di strano: il periodo natalizio è solitamente il peggiore di tutto l'inverno, sempre che la stagione fredda si svegli successivamente, ma visti i chiari di luna degli ultimi anni non è nemmeno detto.

La prima mappa mostra le anomalie termiche attese in Europa nella giornata della Vigilia, ovvero domenica 24 dicembre:

Ecco un plateaux di mitezza, seppure non esasperata, che si estenderà dal Vicino Atlantico verso il nostro Continente e l'Italia. Da noi si prevedono anomalie al rialzo comprese tra 2 e 4°, mentre sull'Europa occidentale andrà anche peggio, con anomalie che si potrebbero spingere fino a 6°.

La seconda mappa mostra invece le anomalie termiche attese in Europa nelle ore centrali della giornata di Natale, lunedi 25 dicembre:

Situazione pressochè analoga alla Vigilia, con un'anomalia termica al rialzo che in Italia si collocherà sempre tra 2 e 4°. Ben più alta la medesima anomalia sull'Europa orientale, che balzerà fino a 6-8° al di sopra dei valori normali.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/meteo-quando-si-sposter-il-mostro-anticiclonico-quando-avremo-cambiamenti-/99579/