Le anomalie TERMICHE e PRECIPITATIVE fino al 20 FEBBRAIO

Come si comporterà la seconda decade di febbraio dal punto di vista precipitativo e termico? Le notizie non sono per nulla confortanti.

Iniziamo con il quadro delle ANOMALIE TERMICHE che registreremo in Europa e non solo nei prossimi 10 giorni (fino a domenica 20 febbraio).

Si notano sopramedia termici abbastanza inquietanti soprattutto sul nord-est Europa, fino a 7-8° di esubero termico dalla media. In Italia saremo attorno a 2-3° superiori alla media segnatamente al nord e al centro. Per trovare un po' di termiche sottomedia bisognerà recarsi in Africa o in Islanda, in quanto tutta l'Europa risulterà in esubero.

Questo invece è il quadro precipitativo previsto fino al 20 febbraio:

Notiamo l'Europa Meridionale ed il Bacino del Mediterraneo in condizioni ancora complessivamente siccitose. In Italia le piogge saranno comunque in media al nord e al centro, sottomedia invece al sud e sulle Isole.

Parte dell'Europa centrale e soprattutto settentrionale avrà invece una pluviometria superiore alla media con esuberi molto marcati sulla Scozia e la Norvegia, dove transiteranno i fronti atlantici.

