Le Alpi si preparano a fare il PIENO di NEVE!

E' arrivata finalmente la RISCOSSA dell'arco alpino, dopo anni di magra. La perturbazione che ci interesserà nei prossimi giorni sembra avere le carte in regola per determinare abbondanti nevicate lungo tutta la chiostra montuosa.

La cosa triste è che gli impianti di risalita dovranno restare chiusi forzatamente; pensiamo però al nutrimento che avranno i nostri ghiacciai ormai ridotti allo stremo e le falde idriche che negli ultimi anni risultano spesso carenti.

Ecco la mappa che mostra gli accumuli nevosi sul nord Italia nelle giornate di venerdi 4 e sabato 5 novembre:

Puntiamo subito lo sguardo verso est, in direzione delle Prealpi Venete, il Trentino Alto Adige, il Friuli e in parte anche su alcune aree dell'alta Lombardia. In queste zone gli accumuli nevosi potrebbero superare il metro di altezza.

70-90cm sono attesi tra l'alto Piemonte e l'alta Lombardia in genere; circa 70cm nel comparto delle Alpi Marittime e 30-40 cm sull'Appennino Ligure di ponente.

La quota neve sarà ovviamente piu ad ad est per l'arrivo di intense correnti sciroccali, mentre più ad ovest i bianchi fiocchi arriveranno a depositarsi sulle aree pianeggianti del Piemonte.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località