Le ALLUVIONI GRECHE potrebbero arrivare anche in Italia? Tutti gli ULTIMI AGGIORNAMENTI

Un vero e proprio ciclone mediterraneo sta determinando forte maltempo tra lo Ionio e soprattutto in Grecia, dove nelle ultime 36-48 ore si sono avuti accumuli piovosi da capogiro. Una raffica di alluvioni e nubifragi come non si vedeva da tempo.

Il centro motore di bassa pressione nelle prossime ore si sposterà leggermente verso occidente, piazzandosi al largo sullo Ionio. Potrebbe interessare anche le estreme regioni meridionali? In parte, ma si tratterà di un interessamento del tutto marginale che non dovrebbe causare problemi; ovviamente qualche temporale intenso non potrà essere escluso, ma nulla di simile a ciò che sta avvenendo in Grecia in queste ore.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa per questa notte:

Ecco il vortice di bassa pressione con nubifragi intensi che si scateneranno al largo, sul Mar Ionio. Qualche locale estensione ad alcuni tratti di costa sarà possibile, ma nel complesso l'estremo sud avrà un interessmento marginale.

Anche le mappe delle precipitazioni mostrano la possibilità di temporali in loco, ma senza esagerare. La prima mostra la sommatoria delle precipitazioni attese al centro-sud nell'arco della giornata di giovedì 7 settembre:

Ecco i nubifragi che faranno letteralmente la barba alle coste, ma qualche fenomeno anche intenso non si esclude sulla Calabria Ionica, la Sicilia orientale e marginalmente il Golfo di Taranto. Non dovrebbe comunque trattarsi di nulla di persistente o pericoloso.

Attenzione anche ai venti sostenuti tra est e nord-est ed ai mari in cattive condizioni. Sul resto del meridione tempo asciutto a parte forse qualche piovasco nei settori interni.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese al centro-sud nella giornata di venerdi 8 settembre:

La depressione ed i nubifragi si allontaneranno verso sud. Sulla Calabria e la Sicilia sarà ancora probabile qualche rovescio o temporale, ma nulla di intenso. Piovaschi sparsi nel pomeriggio anche nelle aree interne del meridione, per il resto tempo asciuitto. Ancora venti sostenuti da nord-est, ma in via di attenuazione.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località