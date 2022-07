La tregua sarà breve, purtroppo il grande caldo africano tornerà presto

Il clima rovente dell'ultimo periodo ha lasciato il posto nelle ultime ore a un clima decisamente più gradevole, con le temperature che sono tornate più o meno in linea con le medie (anche qualche grado sotto al centro-sud). Anche gli elevati tassi di umidità dei giorni passati sono un ricordo. E' l'effetto dell'anticiclone delle Azzorre che è tornato finalmente a distendersi sul bacino del Mediterraneo.

Nei prossimi giorni il caldo, seppur in aumento, non risulterà particolarmente intenso e fastidioso. Correnti dai quadranti settentrionali inoltre lambiranno le regioni adriatiche e il Sud, dove le temperature saranno mediamente più basse rispetto al resto d'Italia. Questo lo scenario fino all'inizio della settimana.

Ma a partire da Mercoledì e soprattutto da Giovedì, la situazione cambierà nuovamente. L'anticiclone africano, complice una nuova depressione a ridosso del Portogallo, tornerà ad espandersi verso nord, nord-est. Ecco quindi che la nostra penisola verrà nuovamente raggiunta da masse d'aria molto calde provenienti dalle terre desertiche del nord-Africa.

Inizierà quindi una nuova fase di caldo più intenso, che farà lievitare le temperature ben al di sopra dei 30 gradi, prima al centro e al nord, poi nel corso del fine settimana anche al Sud, perdurando probabilmente anche all'inizio della prossima settimana (se gli ultimi aggiornamenti saranno confermati).

Torneremo a fare i conti con valori termici elevati, fino a 35-38 gradi (ma anche vicini a 40° in Pianura Padana e zone interne del centro-sud) e anche l'umidità andrà in crescendo, rendendo il caldo di nuovo insopportabile, soprattutto nelle grandi città.

Torneremo su questa previsione nei prossimi giorni, fornendovi maggiori dettagli, nel frattempo potete consultare le nostre esclusive mappe specifiche del caldo: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/