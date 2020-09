La tendenza per la settimana prossima: quali regioni rischieranno i TEMPORALI?

L'esordio della nuova settimana, porta un cambiamento del tempo rivolto alle regioni settentrionali, infatti una circolazione di bassa pressione in arrivo dalla vicina Francia, sarà responsabile di una accentuazione dell'instabilità a sfondo temporalesco principalmente sull'angolo nord-occidentale italiano. Questa circolazione d'aria instabile avrà origine della estesa figura di bassa pressione che governa il tempo sull'Europa settentrionale, nel suo sviluppo tale circolazione lascia sfuggire una piccola dose d'aria fresca che all'inizio della settimana porterà un po' di instabilità sul Mediterraneo. Analisi in quota del modello americano riferita alla mattinata di domani, lunedì 7 settembre, nel'area cerchiata in nero, le zone a maggior rischio temporale tra questa notte e domattina:

Tale circolazione verrà sopraffatta rapidamente dal rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre nella sua espansione dall'Europa occidentale verso quella centrale, determinando lo sviluppo di un cut-off, cioè un minimo chiuso di bassa pressione che già entro la giornata di martedì resterà arenato sul Mediterraneo in prossimità delle isole Baleari. Di conseguenza le regioni del centro e del sud non avranno alcuna conseguenza significativa sullo stato del tempo, qualche temporale potrà verificarsi sulla Sardegna nelle giornate di martedì e mercoledì.

La seconda metà della settimana porterà un rinforzo dell'alta pressione che tuttavia non convince fino in fondo, le regioni settentrionali dovrebbero sperimentare alcune giornate di tempo soleggiato, mentre quelle del centro e del sud potrebbero sperimentare una situazione di instabilità, con temporali tra venerdì e sabato soprattutto sull'Appennino. Il contesto generale delle temperature resterà sempre su valori piuttosto tiepidi. Stima delle precipitazioni previste sull'Italia venerdì prossimo: