La tendenza per la settimana: ottobrata al centro-sud, piogge in arrivo al nord

Il periodo instabile e sotto media termica che abbiamo vissuto negli ultimi giorni ha ormai le ore contate.

Il quadro sinottico dovrebbe cambiare in maniera radicale nei prossimi giorni, portando l'alta pressione ad ergersi sui meridiani centro-orientali europei e su gran parte d'Italia, in risposta ad una saccatura foriera di maltempo che interesserà tutta l'Europa occidentale.

La mappa estrapolata dal modello americano per le ore centrali di mercoledi 21 ottobre individua molto bene i due centri motori sopra descritti:

Il getto subirà una vistosa ondulazione in corrispondenza del Vecchio Continente. La linea blu mostra l'asse della saccatura (una figura aperta di maltempo) che darà filo da torcere alla Spagna, la Francia e le Isole Britanniche, dove il tempo sarà perturbato.

La medesima onda solleticherà l'alta pressione, che come se fosse un gioco di sponda, si ergerà più ad est inglobando gran parte della nostra Penisola, segnatamente il settore centro-meridionale e le Isole. Qui avremo un'ottobrata in piena regola con tanto sole e temperature superiori alle medie del periodo.

Le regioni settentrionali resteranno al limite delle due configurazioni; sul nord-ovest avremo anche delle piogge, specie tra la Liguria e il Piemonte stante il richiamo di correnti umide meridionali.

Come si risolverà questo braccio di ferro configurazionale? I modelli non hanno ancora le idee molto chiare a riguardo. Sembra comunque probabile una parziale avanzata delle condizioni di maltempo verso levante con interessamento del centro-nord tra venerdi 23 e sabato 24 ottobre, ma è davvero presto per parlarne in questa sede. Vedremo come si assesteranno le mappe dei prossimi giorni.

