La tendenza per la prossima settimana: PIOGGE in vista per il NORD e il CENTRO

Di seguito, la situazione sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di mercoledi 21 ottobre secondo il modello americano:

Si nota una vistosa ondulazione del getto che porterà uno sprofondamento saccaturale sull'ovest del Continente dove il tempo sarà perturbato.

Sul bacino centro-orientale del Mediterraneo avremo invece una seconda ondulazione che si muoverà in senso opposto rispetto alla prima, come se fosse un gioco di sponda. Da questa scaturirà un promontorio di alta pressione che interesserà soprattutto le regioni meridionali e parte del centro con tempo bello e temperature superiori alle medie.

Questa situazione andrà avanti per gran parte della settimana prossima; successivamente il getto da ovest dovrebbe avere la meglio, facendo evolvere il tutto verso levante sul finire del mese.

Quanta pioggia cadrà sull'Italia? Per avere un'idea approssimativa, vi mostriamo la sommatoria delle precipitazioni attese sul Bel Paese nei prossimi 10 giorni secondo il modello americano. Vi ricordiamo che gli accumuli che leggete sulla mappa sono puramente indicativi e non devono essere presi come oro colato:

Notiamo accumuli di 60-70mm sulla Riviera di Levante, l'alta Lombardia, le Alpi occidentali e la Carnia; 60mm sono attesi anche nelle aree interne del centro, specie tra Umbria e Marche.

Pioverà anche lungo il Tirreno, con punte di 45-50mm tra la Toscana e l'alto Lazio. Piogge invece quasi assenti (per i motivi sopra citati) sulle estreme regioni meridionali e sulla Sicilia.

