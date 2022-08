La tendenza per FERRAGOSTO: TEMPORALI su diverse regioni italiane?

...e se fosse un Ferragosto pieno di temporali? La cosa non è da escludere!

Siamo ancora ad una settimana di distanza, di conseguenza le previsioni devono essere prese con le dovute cautele. Tuttavia le maggiori elaborazioni propendono per un Ferragosto non stabile soprattutto al nord e al centro, dove potrebbero arrivare temporali anche abbastanza organizzati.

La prima mappa è l'ipotesi ufficiale del modello americano valida proprio per la giornata festiva del 15:

Notiamo il ritiro sia dell'alta pressione delle Azzorre, sia della "bestia nera" africana che tanto ci ha fatto boccheggiare durante questa durissima estate.

Al suo posto potrebbe prendere piede una circolazione più fresca ed instabile che interesserebbe tutto il nord e il centro con temporali e cali termici. Il sud e la Sicilia resterebbero invece ai margini con un tempo più stabile e caldo.

Anche la media degli scenari del modello americano per la festività di Ferragosto opta per una situazione non stabile al nord e su parte delle regioni centrali:

Si nota una saccatura nord atlantica in procinto di interessare il settentrione e il centro con temporali. Al sud e sulle Isole resisterebbe invece un lembo dell'anticiclone africano con tempo stabile e più caldo.

Nei prossimi giorni faremo il punto di volta in volta, in base alle nuove uscite dei modelli. Continuate quindi a seguirci.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/dove-si-accaniranno-maggiormente-i-temporali-nei-prossimi-due-giorni-/94590/