La tendenza per FERRAGOSTO: molti TEMPORALI a spasso in Italia, anche sulla tua regione?

E' presto per parlare di rottura stagionale, ma ciò che contempano questa mattina le mappe in nostro possesso per il periodo di Ferragosto, sembra ricalcare le vecchie crisi estive di un tempo che avvenivano a ridosso della festa più importante dell'estate.

Manca ancora tempo, di conseguenza la situazione potrebbe modificarsi nei prossimi giorni. Sappiamo bene che l'alta pressione ha 7 vite come i gatti e potrebbe benissimo mandare a monte questo primo attacco serio all'estate.

Il guasto nello stato del tempo questa mattina per Ferragosto è contemplato sia dagli scenari ufficiali, che dalle medie dei principali modelli.

La prima mappa è lo scenario ufficiale dal modello americano valido per le ore centrali di Ferragosto:

Attacco in grande stile delle correnti nord atlantiche verso le regioni settentrionali con l'apposizione di una vasta saccatura sull'Europa centro-occidentale. Se le cose andaressero così sarebbero temporali diffusi ed organizzati al nord in trasferimento verso il centro-sud in un secondo momento.

Notate l'alta pressione delle Azzorre defilata in Atlantico e l'alta pressione africana che dovrebbe essere messa a sedere dalle correnti fresche sopra citate.

Anche la media degli scenari del modello americano valida sempre per Ferragosto, contempla in sostanza il medesimo scenario:

Saccatura che dall'Europa centro-occidentale proverà ad allungarsi sul bacino occidentale del Mediterraneo, con tutte le conseguenze del caso.

Al momento la possibilità di successo di questo attacco all'estate è attorno al 50-55%, quindi già abbastanza elevata stante la distanza previsionale ancora impervia. Nei prossimi giorni non mancate di seguire tutti i nostri aggiornamenti.

