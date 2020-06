La tendenza METEO per la settimana: ancora rischio di TEMPORALI su molte regioni

Non c'è traccia di anticiclone nè a medio termine, nè a lungo termine, la circolazione atmosferica in ambito europeo continuerà infatti ad essere contraddistinta da una situazione di instabilità provocata dal passaggio di frequenti perturbazioni di origine atlantica. Si tratta di una situazione con cui dovremo fare i conti ancora per diverso tempo,sebbene alcuni segnali di ripresa anticiclonica comincino a comparire nelle maglie previsionali a lungo termine. A livello sinottico troviamo l'ostinata presenza di anticicloni collocati sull'Europa settentrionale, in tal modo l'Europa meridionale continuerà ad essere percorsa da masse d'aria fresche, associate al passaggio di perturbazioni. Una di queste perturbazioni ha attraversato il nostro Paese nella giornata di ieri sabato 13 giugno, un nuovo fronte nuvoloso potrebbe raggiungerci tra martedì e mercoledì prossimo, con precipitazioni che ancora una volta potranno colpire le regioni del centro e del nord.



Il nuovo corpo nuvoloso interesserà le regioni del nord tra mercoledì 17 e venerdì 19 giugno, con rovesci e temporali che riguarderanno soprattutto l'arco alpino e prealpino, e la Val Padana, soprattutto i settori posti a nord del fiume Po. Analisi in quota del modello americano riferita a mercoledì 17 giugno: