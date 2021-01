La tendenza di FEBBRAIO: piovoso su alcune regioni, ma poco freddo?

Prima di iniziare la nostra analisi sul terzo mese dell'inverno meteorologico, facciamo una doverosa premessa.

Tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, si intendono proposte per curiosità e principalmente come "esercizio didattico": si ritiene non siano di utilità per programmare attività, la loro affidabilità è infatti lievemente inferiore al 50%.

Cosa bolle in pentola nel mese di febbraio secondo il prestigioso centro di calcolo ECMWF? Per gli amanti del freddo non sembrano esserci buone notizie, mentre chi si aspetta un tempo dinamico potrebbe essere accontentato.

Iniziamo con il quadro termico previsto a scala europea:

Fa sensazione il pesante sopramedia termico previsto su tutto il comparto orientale europeo e sulla Russia. Sull'Europa occidentale e parte di quella centrale si prevedono invece temperature nella media, al di sotto solo sulle Isole Britanniche, la Scandinavia e il Portogallo.

In Italia il sopramedia previsto non sarà marcato: tra mezzo grado e un grado specie sui settori orientali e al meridione. In media (o leggermente al di sotto) solo le Alpi e le aree interne della Sardegna.

Passiamo al quadro delle piogge previste:

Si scorge nettamente l'impronta di un flusso occidentale abbastanza energico, con i massimi di pioggia tra la Liguria, le Alpi e il Tirreno. Altrove avremo piogge nella norma, senza sottomedia precipitativi importanti.

Pioverà meno del normale sulla Scozia, la Norvegia e le aree prospicienti il Mediterraneo orientale.

