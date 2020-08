La tendenza del tempo di Ferragosto (prime proiezioni)

Appare molto probabile il rinforzo di una circolazione anticiclonica sul Mediterraneo già nel corso di questa settimana. Si tratta di una situazione che ci condurrà verso una nuova fase atmosferica estiva la cui durata dipenderà strettamente dal comportamento delle depressioni oceaniche. Ebbene queste ultime guardando la media degli scenari atmosferici che si preannuncia nei prossimi giorni, sembrano destinate a prendersi una sorta di "pausa" della durata di almeno una settimana, il flusso si alzerà ed il nostro Paese tornerà ad essere interessato da una situazione anticiclonica che potrebbe accompagnarci almeno fino a lunedì 10 agosto. Durante questa fase atmosferica, l'instabilità legata alla depressione che ci sta interessando attualmente, sarà destinata a ritirarsi verso sud fino a sparire del tutto, le temperature torneranno a salire di alcuni gradi e dovremo aspettarci il ripristino delle condizioni di caldo estivo tipiche del periodo stagionale.



In seguito cosa potrebbe succedere?



Alcuni modelli suggeriscono lo sviluppo di un canale depressionario percorso da correnti più instabili ancora una volta in arrivo dall'oceano Atlantico. Lo sviluppo di questa nuova circolazione, coinvolgerebbe i primis i paesi dell'Europa occidentale. La previsione del modello europeo riferita a martedì 11, mostra chiaramente la situazione che vi stiamo descrivendo:

Ancora molto difficile capire sè in prospettiva questa circolazione possa o meno spingersi fino a ridosso dell'Europa centrale entro il periodo di Ferragosto. Alcuni modelli ipotizzano questa evoluzione per la metà del mese, con un trend nuovamente votato ad una marginale condizione di instabilità segnatamente per le regioni del nord. Maggiori probabilità di tempo stabile al centro ed al sud. Le temperature saranno calde ma senza eccessi. Media Ensemble del modello americano, riferita al giorno di Ferragosto :