La TEMPESTA EQUINOZIALE; che cos'è e quando potrebbe verificarsi

Si parla di tempesta equinoziale, quel momento stagione autunnale in cui il passaggio di consegne tra l'estate l'autunno, giunge alla sua massima espressione. In genere si tratta di un periodo caratterizzato da grandi contrasti, messi in gioco dall'arrivo di masse d'aria fredde nel cuore del Mediterraneo ancora caldo. Il cambio stagionale viene affidato a grandi circolazioni di bassa pressione che sono in grado di recare cambiamenti del tempo su ampia scala. Le precipitazioni possono risultare intense ed abbondanti, la ventilazione in generale è ben rappresentata e possono verificarsi mareggiate. Infine trova spazio una rapida diminuzione della temperatura che acquista carattere permanente , quindi anche dopo che la fase perturbata si conclude, il quadro termico generale resta di tipo autunnale e non si verificano repliche di caldo dalle caratteristiche estive.



Nel secolo scorso la burrasca dell'equinozio era molto frequente ma negli ultimi anni è diventata più rara. Forse si tratta di un nuovo schema portato da un cambiamento climatico e nella fattispecie da un aumento della temperatura a livello globale, elemento che sposta la data della tempesta equinoziale nei mesi di ottobre o meglio ancora novembre.

Quando si verificherà la tempesta equinoziale nell'autunno 2020?