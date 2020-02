La svolta PERTURBATA dei primi di marzo: anche la NEVE in vista

Finalmente il tempo dà segnali di risveglio. Lo avevamo detto: fisiologicamente il vortice polare dovrà rallentare il suo impeto. E lo sta già facendo, anche se per assistere ad una vera frenata della corrente a getto (fiume d'aria a 10km d'altezza ad esso strettamente connesso) bisognerà attendere ancora qualche giorno.



Se il primo fronte di mercoledì 26 farà da apripista, la variabilità che se ne seguirà sino al prossimo fine settimana, sarà probabilmente anticipatrice di un peggioramento ben più marcato, atteso per lunedì 2 e martedì 3 marzo, di cui vi forniamo le prime anticipazioni, mostrandovi alcune carte bariche:

In un contesto simile, con rimbalzo di correnti sud occidentali alternate a quelle di Maestrale, saranno possibili anche nevicate a quote basse sia sulle Alpi che lungo la dorsale appenninica, ma non sono esclusi anche rovesci di neve sino in pianura al nord e su alcune zone interne del centro, come sovente accade all'inizio della primavera meteorologica in un contesto barico simile.



Dunque assistere a nevicate tardive a bassa quota potrebbe essere la caratteristica di questo marzo 2020. Vediamo altre mappe che vanno a confermare questa ipotesi sempre per lo stesso intervallo di tempo:

Come vedete bastano piccole ondulazioni nel letto delle correnti e un lieve abbassamento del fronte polare per sperimentare un tipo di tempo nettamente diverso e con tutto il freddo che c'è da smaltire al Polo, tutta la primavera potrebbe risultare a dir poco sorprendente, qui un'altra mappa che ipotizza quanto appena esposto:

Onde più lunghe e dunque frenate più rilevanti della corrente a getto potrebbe dar luogo anche a scambi di calore anche più rilevanti, come quello che la corsa di controllo del modello americano propone per il 9 marzo, un po' più in là nel tempo, ma con peggioramento anche molto più incisivo:

Naturalmente c'è ancora un margine di incertezza su questo schema barico, ma l'attendibilità resta prossima al 60%, dunque buona. Seguite gli aggiornamenti!