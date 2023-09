La svolta dopo il 20 settembre: aggiornamenti serali notevoli

Mancano poco meno di 10 giorni al termine dell'estate astronomica, ma sembra proprio che ce li farà sentire tutti anche con gli interessi! Infatti, una nuova ondata di caldo investirà la nostra penisola tra il 17 e il 20 settembre, soprattutto le regioni del centro , del sud e sulle isole maggiori, dove ci aspettiamo temperature da piena estate.

Le temperature si attesteranno attorno ai 34-36 °C nelle zone interne, fortunatamente solo per alcune ore nel pomeriggio, considerando che ci troviamo ormai nel pieno di settembre. La durata del giorno non favorisce certamente il caldo prolungato! Non sorprende quindi che le serate notturne siano abbastanza fresche e gradevoli, soprattutto nelle zone interne. Questo è dovuto all'irraggiamento notturno, un fenomeno tipico dell'autunno e dell'inverno.

Ma andiamo oltre, concentriamoci sull'ultima decade di settembre, che si preannuncia dinamica e caratterizzata da connotati più autunnali che estivi. Gli aggiornamenti serali dei principali centri di calcolo indicano una serie di perturbazioni atlantiche che indeboliranno l'anticiclone, soprattutto sulle regioni del centro e del nord. Queste perturbazioni porteranno non solo aria fresca autunnale, ma anche precipitazioni abbondanti.

Il modello americano GFS suggerisce almeno due perturbazioni ravvicinate, entrambe provenienti da ovest-nord-ovest. La prima, come già menzionato in aggiornamenti precedenti, raggiungerà l'Italia tra il 23 e il 25 settembre, proprio in concomitanza con l'equinozio d'autunno del 23 settembre. Questa perturbazione porterà un significativo calo delle temperature nel centro e nel nord, oltre a piogge diffuse e temporali localmente intensi:

La seconda perturbazione è prevista tra il 26 e il 27 settembre, anch'essa associata ad aria fresca atlantica e precipitazioni consistenti. Per quanto riguarda il sud, sembra al momento evitare queste perturbazioni atlantiche, quindi potrebbe continuare a ricevere flussi di aria calda dall'Africa del Nord:

Tuttavia, non sarà un caldo estivo come quello previsto tra il 17 e il 20 settembre. Le temperature rimarranno sopra la media stagionale, ma con poche precipitazioni. Al contrario, per il nord si prevedono piogge consistenti nei prossimi 15 giorni, anche superiori ai 100 mm totali: