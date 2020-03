La prossima settimana tornerà l'ALTA PRESSIONE e la MITEZZA

L'ultimo fronte di questa lunga serie ci interesserà nella giornata di lunedi 9 marzo (leggi qui tutti i dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/lunedi-nuova-perturbazione-sull-italia-ecco-gli-effetti-/84591/

A seguire viene confermato dalle mappe odierne il rinforzo del getto sull'Europa centro-settentrionale con inevitabile allungo dell'alta pressione sul Mediterraneo e l'Italia.

La giornata più anticiclonica e mite dovrebbe essere mercoledi 11 marzo. Ecco la mappa sinottica:

Dicevamo del nuovo accorpamento delle vorticità e del freddo in sede polare, con il getto che tornerà a farsi teso da ovest sul nord Europa, dopo le recenti ondulazioni che hanno portato alcune perturbazioni sull'Italia.

L'allungo dell'alta pressione in sede mediterranea sarà inevitabile, anche se accompagnato da geopotenziali non elevati come nel mese di febbraio.

Il quadro termico al suolo ovviamente ne risentirà. La seconda mappa mostra le temperature previste AL SUOLO nelle ore centrali di mercoledi 11 marzo (si consiglia di ingrandire l'immagine per poter avere un migliore riscontro visivo)

Punte di 20-21° saranno possibili sulle pianure del Piemonte e della Lombardia, unitamente alla pianura emiliana; 20° anche in Sardegna e nelle aree interne del centro specie tra Umbria e Lazio.

Il resto d'Italia avrà temperature comprese tra 16 e 19°...di conseguenza un clima assai mite e gradevole da nord a sud.

