La prossima settimana succederà di tutto: dalla PIOGGIA al GRANDE FREDDO...

La mitezza anomala che ci sta interessando, indotta dal richiamo di venti nord africani, ha ormai le ore contate. Al suo posto si imporrà il flusso atlantico che indirizzerà verso la nostra Penisola alcune perturbazioni. La prima ci interesserà tra oggi (domenica) e lunedi 8 febbraio con piogge e rovesci specie lungo il Tirreno e parte del nord, con neve sulle Alpi oltre i 1200-1300 metri.

Un secondo sistema frontale, anch'esso abbastanza intenso, metterà sotto torchio l'Italia soprattutto nella giornata di mercoledi 10 febbraio. Vi proponiamo la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese nella giornata in questione:

Ecco la nuova batteria di rovesci che interesserà soprattutto le regioni del versante tirrenico, dalla Liguria fino alla Campania. In queste aree non sono esclusi fenomeni anche intensi e di tipo temporalesco.

Al nord la quota neve tenderà a scendere fino a 600-800 metri sulle Alpi. Resterà invece abbastanza elevata sul resto d'Italia, oltre i 1200-1400 metri.

Giovedi 11 febbraio il fronte si sposterà verso levante impegnando maggiormente il meridione e il versante adriatico, ma grosse cose sembrano bollire in pentola a partire da venerdi 12 febbraio.

Una massa d'aria molto fredda si avvicinerà in modo prepotente alla nostra Penisola, determinando un marcato calo delle temperature. Solo a titolo di esempio, vi proponiamo le temperature a 1500 metri previste per sabato prossimo, 13 febbraio dal modello americano:

Secondo le mappe attuali, si tratterebbe di un'ondata di freddo rilevante con isoterme alla medesima quota attorno a -10°/-12° alla medesima quota. Si tratta per adesso solo di ipotesi, ma le probabilità per un evento freddo a partire dalla fine della settimana prossima stanno aumentando in modo considerevole.

Infatti vi proponiamo la mappa che mostra la probabilità che le temperature a 1.500m scendano al di sotto dei -5° fra il 13 e il 14 febbraio (valore decisamente sotto alla norma, quindi freddo abbastanza intenso anche in pianura):

Sui versanti orientali dell'Italia la probabilità supera il 75% in arancione/rosso, mentre nelle aree in giallo siamo intorno al 50-60% (Roma è intorno al 40%, Milano 80%, Torino 60%, Palermo al 10%).

