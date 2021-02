La prossima settimana sarà PRIMAVERA CONCLAMATA in Italia

Tutto confermato; a partire da domenica 21 febbraio prenderà le mosse un vasto anticiclone molto mite che si proietterà nei giorni seguenti sull'Europa centrale, a baluardo sia delle perturbazioni atlantiche, sia delle discese fredde continentali.

Avremo in sostanza un anticipo di primavera che allontanerà per qualche giorno l'inverno dall'Italia.

Il momento topico della fase anticiclonica verrà raggiunto tra martedi 23 e giovedi 25 febbraio: in questo frangente i geopotenziali all'interno di questo "mostro" di stabilità saranno paragonabili a quelli che si registrano abitualmente nel mese di giugno.

Ecco l'alta pressione nella sua fase di massimo sviluppo; la mappa è relativa alla notte tra martedi 23 e mercoledi 24 febbraio:

A "soffrire" maggiormente di questa situazione saranno le alte quote, dove la neve presente fonderà abbastanza rapidamente con elevato rischio di valanghe.

Anche al suolo arriveranno valori termici di tutto rispetto per la fine di febbraio. Di seguito, le temperature previste in Italia per il pomeriggio di mercoledi 24 febbraio:

Anche se non avremo valori record per la mancanza di correnti favoniche, notate come la mitezza sarà estesa a tutta la nostra Penisola, da nord a sud, con tempertature quasi ovunque comprese tra 15° e 19-20°.

La giornata seguente, giovedi 25 febbraio, presenterà temperature molto simili, mentre da venerdi 26 febbraio l'alta pressione inizierà a mollare con i primi cali termici e maggiori annuvolamenti.

