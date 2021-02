La prossima settimana potrebbe NEVICARE anche al NORD?

Le nevicate da addolcimento al nord: queste sconosciute...sconosciute soprattutto negli ultimi 10 anni! Quando sull'Italia si esaurisce un'ondata di freddo, un tempo la nostra Penisola accoglieva una perturbazione, che scorrendo sopra il cuscino freddo, concedeva abbondanti nevicate sulle pianure del nord.

Questa condizione nell'ultimo decennio è praticamente scomparsa. Adesso, le ondate di freddo sono sempre seguite dal coricamento dell'alta pressione verso l'Italia. In questo modo vengono negate le nevicate post-irruzione fredda sulle regioni settentrionali con un ritorno alla mitezza senza fenomeni.

Succederà anche quest'anno? Le probabilità che il settentrione non veda nevicate importanti durante questo episodio freddo sono elevate, ma qualche scappatoia è comunque presente.

Il modello americano, nella sua corsa ufficiale di questa mattina, tenta di far entrare una scalcinata perturbazione al nord nella giornata di mercoledi 17 febbraio:

Si formerebbe anche una depressione relativa sul Mar Ligure, ma la perturbazione sarà davvero debole ed in grado di dare al massimo qualche fiocco di neve sulla Liguria e sulle Alpi...nulla più.

Anche la media degli scenari del modello americano imbastita questa mattina per il medesimo giorno (mercoledi 17 febbraio) non contempla il transito di perturbazioni importanti sul nord Italia con conseguente carenza di precipitazioni nevose:

Per trovare qualche dato a favore di una possibile nevicata al nord durante la prossima settimana, si deve "scavare" negli scenari alternativi del modello medesimo.

La perturbazione che vedete in questa mappa avrebbe le carte in regola per garantire nevicate in pianura sulle regioni settentrionali. Il problema sta nella probabilità di riuscita di questa evoluzione che al momento è attorno al 30-35%, quindi bassa.

Morale: è assai probabile che questa ondata fredda si concluda con un nulla di fatto per il settentrione. Resta comunque una piccola possibilità che la neve possa farsi vedere a metà della settimana prossima, ma la probabilità al momento non supera il 30-35% nel suo complesso.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località