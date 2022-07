La prossima settimana partirà nuovamente col CALDO ATROCE; ecco le temperature previste

Non ci siamo, ma proprio per niente. Dopo una settimana da incubo per la nostra Penisola, anche l'inizio della prossima promette tanto caldo e tanta afa sull'Italia, con i 40° che potrebbero essere valicati in più punti.

Si spera che nell'arco della settimana prossima e per la fine del mese la natura ci conceda una situazione più clemente, altrimenti sarebbe un disastro senza precedenti.

La prima mappa mostra le temperature previste al suolo per la giornata di lunedi 25 luglio:

Punte di 40° saranno raggiunte sulla bassa Lucania, ma anche tra il basso Veneto, l'Emilia Romagna e le aree interne del centro questo fatidico valore potrebbe essere raggiunto.

Come vedete non si salverà nessuno questa volta: i valori saranno quasi ovunque superiori a 35° salvo qualche eccezione, con tassi di umidità elevati specie lungo le coste.

Queste invece sono le temperature al suolo previste per martedi 26 luglio:

Quadro termico estremamente critico in Italia, con punte di 40-41° in Valpadana. Lo stesso valore potrebbe essere raggiunto sul Foggiano, la bassa Lucania, la Sardegna e le pianure interne tosco-laziali. Nei prossimi giorni faremo il punto, ma come abbiamo anticipato si tratta di un'ondata di caldo molto difficile da eliminare.

