La prossima settimana l'alta pressione CHINERA' la TESTA davanti all'INSTABILITA'?

L'apice della fase anticiclonica verrà raggiunta nel pomeriggio di venerdi 20 maggio, mentre il picco corrispondente del caldo lo avremo nel prossimo week-end (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/Week-end/4/forte-ondata-di-caldo-nel-week-end-gli-ultimi-aggiornamenti/93894/.

La prima mappa ritrae quindi l'alta pressione nella sua fase di massimo sviluppo e si riferisce al pomeriggio di venerdi 20 maggio:

Il "gobbo malefico" che da anni tormenta le nostre estati, si ergerà fino all'Europa centrale, aiutato da un regime depressionario che seguiterà ad interessare l'Atlantico. Come vedete, la struttura anticiclonica sarà molto vasta e ricoprirà tutto il Mediterraneo e le aree terrestri attigue, dove regnerà la stabilità assoluta.

Le perturbazioni atlantiche saranno costrette a scorrere oltre il 50° parallelo, alle latitudini delle Isole Britanniche e della Scandinavia.

All'inizio della prossima settimana la situazione tenderà per fortuna a modificarsi in maniera anche sensibile. Ecco cosa prevede la media degli scenari del modello americano per martedi 24 maggio:

La "testa del gobbo" verrà recisa dall'aumentato gradiente delle correnti occidentali, scaturito a seguito dell'anomalia calda presente sul Mediterraneo. Tali correnti dovrebbero far abbassare la cresta all'alta pressione, che mestamente si ritirerà con la sua gobba verso il nord Africa.

Nel contempo, si osserverà un aumento della pressione in Atlantico che dovrebbe scongiurare altre cadute del getto in zone note per la risalita di ulteriore "materiale" africano verso di noi.

In altre parole, a partire dalla settimana prossima il clima dovrebbe essere più fresco ed anche instabile specie al nord e al centro, anche se i benefici della nuova circolazione si sentiranno su tutta l'Italia.

