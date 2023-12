La prossima settimana debutterà con la MITEZZA: guardate che ANOMALIE...

Inverno in pausa sull'Italia e sul Mediterraneo nel corso della prossima settimana. Si spera ovviamente che non sia una dipartita della stagione fredda come troppe volte è successo negli ultimi anni, anche se sembra non essere così.

Sull'Italia torneranno a soffiare le correnti occidentali che faranno capo ad una zona di alta pressione per nulla invernale posizionata tra il nord Africa e le basse latitudini del Mare Nostrum. Più a nord scorreranno invece i sistemi frontali che agiranno con vento forte e piogge sui Paesi oltralpe.

Quali saranno le anomalie termiche che pervaderanno la nostra Penisola all'inizio della settimana prossima? Ve le mostriamo subito.

La prima mappa mostra le anomalie di temperatura attese in Italia nelle ore centrali di lunedi 11 dicembre - si consiglia di ingrandire le mappe per avere un migliore riscontro visivo:

In prossimità delle Baleari avremo tra i 10 ed i 12° superiori ai valori normali. Tra 6 e 8° sulla Sardegna e tra 4 e 6° (mediamente) sul resto della Penisola ed in parte anche sull'Europa centrale.

La seconda mappa mostra invece le anomalie termiche attese nelle ore centrali di martedi 12 dicembre:

Si confermano 10-12° superiori ai valori normali del periodo sul Mediterraneo occidentale; tra 8 e 10° sopramedia sulla Sardegna, 6-8° sopramedia in Sicilia e 4-6° sopramedia sul resto d'Italia.

A partire da mercoledi 13 dicembre l'anomalia calda dovrebbe spostarsi verso levante e da ovest dovrebbe lentamente avanzare una saccatura con aria più fredda...vedremo.

