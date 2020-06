La prossima settimana arriverà il CALDO INTENSO sull'Italia?

Appare ormai confermato dai modelli un rinforzo dell'alta pressione sull'Europa in previsione entro l'inizio della prossima settimana. Ad esserne interessate saranno soprattutto la penisola iberica, la Francia, i Paesi Bassi ed una parte dell'Italia. Si tratta di una figura anticiclonica dalle origini oceaniche, essa porterà un rialzo della temperatura come è tipico degli anticicloni estivi. Il rialzo della colonnina di mercurio si farà sentire su una buona fetta del continente, anche se a livello europeo i valori più alti sono previsti sulla penisola iberica. Questa fase anticiclonica è la prima dalle caratteristiche estive della stagione 2020, essa porterà tempo gradevole estivo sui paesi dell'Europa centrale e settentrionale, a lungo colpiti da un periodo di tempo instabile che si protrae ormai da diverse settimane. Ecco l'analisi in quota calcolata dal modello europeo per martedì 23 giugno, nella quale possiamo distinguere la nuova onda anticiclonica conquistare l'Europa centrale ed occidentale:

Anche l'Italia risentirà di questo anticiclone, pertanto anche le nostre regioni sperimenteranno un aumento della temperatura. Tuttavia lo stivale è lungo ed è praticamente impossibile riscontrare ovunque lo stesso tipo di condizioni atmosferiche. Il cuore più caldo dell'alta pressione resterà sull'Europa occidentale e pertanto saranno le regioni settentrionali a sperimentare l'aumento più sensibile della temperatura. L'intenso irraggiamento solare di giugno, porterà i primi valori nella soglia dei 30 gradi sulla Valpadana che al momento appare uno dei settori d'Italia deputato a sperimentare le temperature più elevate. Il caldo si farà sentire anche nell'entroterra di Toscana, Umbria, Lazio, nell'entroterra della Sardegna e della Puglia. Ecco una stima dei valori termici massimi previsti mercoledì 24 giugno:





Almeno per il momento non sono previsti valori di caldo particolarmente elevati, l'anticiclone porterà temperature estive ma con moderazione, il grande caldo anche nella terza decade di giugno, appare scongiurato.