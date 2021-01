La profonda depressione "Christoph" sta colpendo la Gran Bretagna: venti oltre 100 km/h e tempeste di neve

Un vastissimo ed intenso ciclone extra-tropicale sta colpendo in queste ore la Gran Bretagna, dove è stata emanata l'allerta meteo per fenomeni localmente violenti. Questo ciclone è il frutto del contrasto tra l'aria gelida siberiana arrivata nei giorni scorsi sull'Europa ed una perturbazione nord Atlantica: il gran gelo proveniente dall'est ha ripristinato il flusso atlantico andando ad approfondire un ciclone che al momento presenta un minimo di bassa pressione di 955 hpa tra Gran Bretagna e Norvegia.

Il ciclone è stato denominato Christoph dai centri meteorologici inglesi ed è la stessa vasta depressine che sta determinando anche in Italia un costante peggioramento del tempo.

Christoph porterà piogge intense su tutta l'Inghilterra meridionale e venti tempestosi localmente superiori ai 100 km/h. Arriverà anche la neve sotto forma di tempeste a causa dei venti furiosi: nevicherà in giornata fino a quote bassissime in Scozia e Inghilterra settentrionale, localmente anche in pianura.

È da poco arrivata la neve anche su Edimburgo.

Neve su Edimburgo

Secondo il Met Office, infatti, “alcune località nell`Inghilterra settentrionale centrale e nel Galles potrebbero vedere la pioggia di un mese cadere in un paio di giorni”. Attualmente sono in vigore 9 avvisi di inondazione per il Galles, 5 per la Scozia e 45 avvisi di allagamento per l`Inghilterra.