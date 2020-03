La primavera gioca a fare l'inverno

Una circolazione di aria instabile e fredda interessa da un paio di giorni il nostro Paese, portando temperature sensibilmente inferiori alle medie del periodo. Questa circolazione è frutto di un netto rallentamento delle vorticità zonali, negli ultimi giorni abbiamo assistito al consolidamento di una zona d'alta pressione sull'Europa settentrionale. L'anticiclone dispone in queste ore i propri massimi sulla Penisola Scandinava, favorendo la discesa di aria fredda verso l'Europa centrale ed il Mediterraneo. Il Mediterraneo adesso reagisce, sviluppando una circolazione di bassa pressione sui nostri mari che ci terrà compagnia tra domani, giovedì 26 e poi in modo attenuato anche venerdì 27. Qualche nevicata fino in pianura domani mattina potrebbe verificarsi sulle regioni del nord. Precipitazioni abbondanti specialmente al centro ed al sud, con accumuli di pioggia elevati sulla Sicilia. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello americano per il pomeriggio di domani:

Lo sviluppo degli eventi riferito al prossimo fine settimana, portera' un parziale miglioramento del tempo al nord, mentre instabilità residua insisterà al centro ed al sud. Si tratta di un temporaneo allenamento alla morsa del maltempo che potrebbe riprendere la prossima settimana, attraverso uno spostamento del baricentro dell'alta pressione sull'oceano Atlantico, un evento che darebbe luogo ad una discesa di aria fredda artica dalla Penisola Scandinava verso l'Europa centrale e occidentale. In questo modo potrebbe svilupparsi un corridoio d'aria fredda che andrebbe a costituire linfa vitale ad una figura di bassa pressione in grado di interessare l'Europa nel periodo a cavallo tra il termine di marzo e l'esordio di aprile. Ecco la previsione del modello europeo riferita a venerdì 3 aprile: