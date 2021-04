La primavera ci mostrerÃ  ancora il suo volto FREDDO ed INSTABILE

La primavera assolata e tranquilla dovrà attendere, non rientrerà prima di qualche giorno o forse nemmeno, perchè sul Mediterraneo si scaverà un canale depressionario in grado di determinare condizioni di spiccata instabilità ma soprattutto di abbassare le temperature al di sotto della media stagionale, a causa del costante afflusso di correnti orientali fredde di origine artica continentale.

Dunque niente stabilità ed altre occasioni per precipitazioni, come si vede in questa mappa prevista per giovedì 15 aprile:

Si notano i rovesci di neve lungo la dorsale appenninica ligure, abruzzese e sulle Prealpi venete, con limite a 700-800m, perchè in aprile basta un'isoterma di zero gradi a 1500m e la radiazione solare generosa esalta l'instabilità atmosferica, favorendo manifestazioni temporalesche.



Nel contempo dal Mediterraneo occidentale avanzerà una perturbazione che venerdì porterà piogge al sud a partire dalla Sicilia, mentre si rinnoverà parimenti l'instabilità a ridosso delle regioni centrali, sul Mar Tirreno e sulla Sardegna, come si nota in questa mappa:

L'instabilità al centro e al sud insisterà anche nel fine settimana, coinvolgendo marginalmente anche il nord-est, molto meno il nord-ovest. Da notare il freddo che si propagherà sul territorio, soprattutto al nord e sul medio Adriatico, come vediamo in questa ultima mappa a 1500m prevista per l'alba di venerdì 16: