La PIOGGIA dei prossimi 7 giorni in Italia: domineranno i TEMPORALI POMERIDIANI

Nei prossimi 7 giorni l'alta pressione negherà il transito di perturbazioni organizzate sul nostro Paese. Tuttavia, verranno portati alla ribalta i temporali pomeridiani che saltuariamente potrebbero interessare l'Italia.

Sappiamo bene che questi fenomeni tendono a privilegiare le zone interne e soprattutto i rilievi a scapito delle coste e delle pianure. Di conseguenza sarà proprio in queste aree che nei prossimi 7 giorni si concentraranno le precipitazioni maggiori.

La mappa mostra i millimetri di pioggia previsti in Italia fino a martedi 21 giugno. Vi ricordiamo che i valori sono puramente indicativi e non devono essere presi come oro colato. Vi consigliamo inoltre di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo:

Quali saranno le aree che risentiranno maggiormente dei temporali pomeridiani? Le Alpi e tutta la dorsale appenninica! Vi saranno sconfinamenti? Lungo le coste sarà molto difficile; al massimo si potrà avere qualche sconfinamento in prossimità delle aree di pianura prossime ai rilievi, specie al nord.

Si tratterà di temporali convettivi, ovvero non derivati dal cambiamento di massa d'aria, ragion per cui non saranno forieri di cali termici se non del tutto momentanei e locali.

