La PIOGGIA dei prossimi 10 giorni: potrebbero tornare le precipitazioni al NORD?

L'inverno e le precipitazioni al nord: un rapporto ormai divenuto difficile! Il cambiamento climatico ha reso la circolazione atmosferica diversa rispetto a 20-30 anni fa, cancellando quasi per intero le perturbazioni atlantiche che una volta ammantavano di bianco anche la Valpadana.

Ora sull'Europa occidentale e il vicino Atlantico domina un'anticiclone semistazionario che nega qualunque velleità piovosa a buona parte del settentrione, segnatamente al nord-ovest. Basti pensare che l'ultima precipitazione che c'è stata sul Piemonte risale all'8 dicembre.

La siccità invernale che colpisce il nord-ovest è ormai atavica, dato che ogni anno sono necessari "salti mortali atmosferici" per far piovere in questa zona.

Arriverà finalmente la pioggia e la neve anche al nord? Quasi sicuramente no, almeno per i prossimi 10 giorni.

Se esaminiamo le precipitazioni previste dal modello americano per i prossimi 10 giorni, notiamo un nord Italia con pochissima pioggia o addirittura a secco:

Vi ricordiamo che i numeri rappresentano i millimetri previsti che hanno valore puramente indicativo e perciò non devono essere presi come oro colato.

Spicca ancora il sud, in modo particolare la Sicilia e la Calabria con oltre 50mm di pioggia previsti; buone anche le piogge/nevicate sul medio Adriatico, attorno a 40mm.

Come anticipato, al nord niente pioggia e niente neve, solo qualche spruzzata qua e la, ma con millimetraggio trascurabile.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/inizio-settimana-prossima-freddo-o-anticiclone-/92774/