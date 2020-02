La parte conclusiva di febbraio si fa più movimentata

Una circolazione di aria progressivamente più instabile, è prevista raggiungere il nostro Paese nel corso dei prossimi giorni. Sperimenteremo infatti un graduale ribasso del fronte polare che sarà conseguenza di una corrente a getto prevista in graduale attenuazione, un elemento importante che favorirà una maggiore ondulazione delle correnti a media ed alta quota, con lo sviluppo di saccature in grado di coinvolgere anche le latitudini più basse. Molto probabilmente si tratterà di un processo ancora lungo e laborioso ma una via d'uscita ad uno degli inverni più statici degli ultimi 30 anni, appare ora alla portata.

La nuova perturbazione prevista tra mercoledì e giovedì, avrà già delle caratteristiche diverse rispetto a quelle che l'hanno preceduta, verremo raggiunti da un maggiore apporto di aria fredda e la diminuzione della temperatura si farà sentire in maniera più decisa anche sui versanti tirrenici.

Questa prima perturbazione porterà inoltre un abbassamento generale delle altezze del geopotenziale ed un abbattimento della pressione atmosferica che potrebbe spianare la strada a nuove perturbazioni. Ecco la previsione del modello europeo riferita al primo pomeriggio di mercoledì, nella quale possiamo osservare lo sviluppo della prima perturbazione sul Mediterraneo centrale:

Dando uno sguardo al periodo a cavallo tra il termine di febbraio e l'esordio di marzo, la media Ensemble del modello europeo , sembra confermare un'ipotesi di tempo più instabile che si può intuire dalla presenza di un fronte polare collocato sul Mediterraneo e non più sull'Europa settentrionale.