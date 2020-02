La parte conclusiva di febbraio con tempo più movimentato

Una circolazione di tipo anticiclonico, sta interessando proprio in queste ore il bacino centrale del Mediterraneo, dando luogo ad una nuova parentesi di tempo stabile, condizionata da un profilo delle temperature ancora superiore alle medie del periodo. Tuttavia i modelli mostrano finalmente un'evoluzione più ricca di spunti interessanti circa gli sviluppi del tempo a medio ed a lungo termine; dopo molti giorni, viene infatti ipotizzato un rallentamento delle correnti occidentali, cioè di quel nastro trasportatore in cui i venti a media ed alta quota si muovono da ovest verso est, senza riuscire a provocare delle ondulazioni efficaci, sulla base dei quali poggiano le fondamenta i passaggi perturbati più importanti per il Mediterraneo.

Si tratta di una situazione in cui la comunicazione tra la fascia delle medie e la fascia delle basse latitudini, risulta difficoltosa e l'atmosfera si comporta un po' come dei compartimenti stagni. In queste situazioni, la fascia delle medie latitudini si scalda sempre di più, mentre al contrario le alte latitudini tendono a rimanere molto fredde, in questo modo si accentua il divario termico che a sua volta si traduce in una maggiore velocità raggiunta dalla corrente a getto.

Ebbene nei prossimi giorni, la circolazione atmosferica subirà una trasformazione e la corrente a getto occidentale, tenderà a rallentare un po', favorendo lo sviluppo di ondulazioni più pronunciate che potranno ospitare dei corpi nuvolosi in grado di raggiungere con maggiore facilità le latitudini del Mediterraneo.

Su queste basi, potrebbe svilupparsi un fronte perturbato in direzione del nostro Paese tra mercoledì e giovedì prossimo, con effetti più decisi sul tempo previsto sulle regioni del versante medio ed alto Adriatico e sul basso Tirreno. In questa sede viene prevista anche una diminuzione della temperatura più efficate, grazie ad un maggiore contributo d'aria fredda nei diversi piani dell'atmosfera, con l'arrivo di qualche nevicata anche sull'Appennino. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano nella notte tra mercoledì e giovedì: