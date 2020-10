La nuova settimana si apre con tempo instabile e FREDDO, nuova perturbazione tra mercoledì e giovedì

Il promontorio mobile di alta pressione che ci ha interessati i giorni scorsi, ci ha ormai abbandonati; ne prende il posto un'attiva circolazione di bassa pressione direttamente alimentata dalle masse d'aria fredda in arrivo dall'Artico. In queste ore la nuova struttura depressionaria pone il proprio asse in corrispondenza dell'Europa e del Mediterraneo centrale, ne consegue lo sviluppo di un nuovo corpo nuvoloso che quest'oggi ha interessato principalmente le regioni del nord (soprattutto il Triveneto), dispensando temporali anche sulle coste centrali e settentrionali tirreniche. Adesso la perturbazione scivolerà rapidamente verso le regioni del centro e soprattutto del sud , dove si prevedono le maggiori precipitazioni lunedì 12 ottobre. Questo impulso perturbato seguirà di pari passo lo sviluppo della saccatura che allungherà le tue spire verso le regioni del meridione. Stima delle precipitazioni previste domani sulle regioni del sud:

Questa circolazione di bassa pressione porta inoltre un significativo abbassamento delle temperature, con valori destinati a portarsi ovunque inferiori alle medie del periodo, con scarti negativi importanti al nord tra lunedì e martedì. Anomalie di temperatura previste dal modello americano per martedì 13 ottobre: