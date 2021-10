La nuova settimana porta un sussulto invernale

Anche nei prossimi giorni la circolazione a livello europeo sarà influenzata dalla presenza di un anticiclone di blocco nella parte occidentale del continente. Lungo il fianco orientale di questo anticiclone scivoleranno correnti più fredde in arrivo dall'artico. Tali correnti raggiungeranno anche il Mediterraneo portando instabilità. Con questo tipo di situazione nubi e precipitazioni saranno compagni abituali soprattutto per il centro ed il sud Italia, con fenomeni più frequenti per i versanti adriatici.

Le temperature si porteranno gradualmente verso valori sempre più bassi soprattutto dalla seconda metà della settimana, quando il nostro stivale verrà raggiunto da un impulso di instabilità che porterà valori termici sensibilmente inferiori alle medie stagionali. Analisi in quota del modello americano riferita a giovedì 14 ottobre:

LUNGO TERMINE.