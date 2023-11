La nuova settimana inizierà col MALTEMPO su molte regioni, tornerà la NEVE?

La prima irruzione fredda della stagione ha portato la neve a bassa quota sull'Appennino centro-meridionale ed una generale diminuzione della temperatura. Ora le correnti settentrionali si stanno spostando verso levante e la nostra Penisola verrà interessata nuovamente da aria mite di matrice occidentale. La quota neve di conseguenza dovrebbe alzarsi e portarsi a quote di montagna specie nella giornata di martedi 28 novembre.

Quali regioni verranno coinvolte dalla nuova perturbazione? La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di lunedi 27 novembre:

Sulle pianure del nord seguiterà a fare freddo, ma sarà molto difficile avere precipitazioni. Le uniche nevicate riguarderanno i soliti rilievi di confine della Val d'Aosta. Qualche piovasco anche sulla Liguria, nevoso oltre gli 800-1000 metri in Appennino, ma cose di poco conto; sul resto del nord asciutto.

Al centro interverranno piovaschi sull'Appennino Tosco-Emiliano, con fiocchi di neve a quote anche basse al primo mattino, ma in veloce rialzo. Rovesci più consistenti saranno possibili sulla Sardegna settentrionale, il Lazio, la Campania e la Calabria Tirrenica con la neve che schizzerà oltre i 1500 metri. Tempo asciutto invece sulle altre regioni.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di martedi 28 novembre:

Al nord qualche piovasco sull'Emilia Romagna in attenuazione, per il resto asciutto tranne nevicate sull'alta Val d'Aosta. Tempo instabile invece lungo tutto il Tirreno, le aree interne fino alla Sicilia settentrionale; rovesci anche intensi sulla Campania e la Calabria Tirrenica con neve a quote elevate. Piovaschi anche sulla Sardegna, ventoso e abbastanza mite ovunque, con moto ondoso in aumento sui bacini di ponente.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località