La nuova settimana inizia con la NEVE anche in PIANURA su alcuni settori italiani, vediamo quali

Ci siamo! Nella giornata di domani le regioni settentrionali saranno alle prese con la prima perturbazione invernale di questa stagione. In queste ore sta affluendo aria fredda da nord-est che riempirà il catino padano, in attesa che sopra di essa scorra l'aria più mite atlantica che accompagnerà la perturbazione sopra citata. Una condizione perfetta per avere la neve su alcune aree pianeggianti del nord-ovest e parte dell'Emilia.

Vediamo subito la situazione sinottica attesa in Italia alle ore 18 di domani sera:

Ecco la perturbazione che sarà ospitata da una saccatura in allungamento fino al Golfo del Leone. Il richiamo umido meridionale (freccia rossa) scorrerà sopra il cuscino freddo presente in Valpadana e darà origine alle nevicate sopra citate.

Vediamo ora il quadro delle precipitazioni atteso in Italia nell'arco di tutta la giornata di domani, lunedi 4 dicembre:

La neve inizierà a cadere nel pomeriggio ed avrà il suo massimo tra la serata e la successiva notte (su martedi 5 dicembre). Neve in pianura sul basso Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia al limite fino al Parmense/Reggiano. Più a nord precipitazioni più sporadiche, ma un velo dovrebbe riuscire a farlo anche nel Milanese, più difficile invece nel Torinese dove si vedranno probabilmente solo fiocchi coreografici.

Neve abbastanza copiosa sull'Appennino Ligure centro-occidentale con la possibilità che i fiocchi si spingano fin sulle coste liguri di centro-ponente, nelle zone soggette a Tramontana Scura (Genova e Savona); sul resto della Liguria neve oltre gli 800-1000 metri a levante. Nevicherà ovviamente anche sulla Val d'Aosta e molte aree dell'arco alpino praticamente a tutte le quote.

Piogge e rovesci anche intensi si faranno vedere invece tra la Corsica e la Toscana, dove nella notte si avranno anche temporali. Su tutte le altre regioni tempo asciutto.

Freddo al nord, relativamente più mite sulle altre regioni stante il richiamo di correnti meridionali.

