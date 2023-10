La nuova settimana debutterÃ  con MALTEMPO anche SEVERO su alcune regioni

Non si arresta il lungo pellegrinaggio delle perturbazioni sul nostro Paese. Il flusso atlantico resterà ben impostato e così sarà anche per i prossimi giorni. La nuova settimana, di conseguenza, inizierà con tempo perturbato al nord e su parte del centro nella giornata di lunedì, mentre martedi verrà coinvolto anche parte del meridione. Il contesto termico sarà complessivamente mite stante la presenza di correnti in prevalenza dai quadranti meridionali.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di lunedi 30 ottobre:

Maltempo al nord con piogge anche intense su alto Piemonte, alta Lombardia, Triveneto e Liguria. Più moderate le piogge sulle restanti zone. Rovesci intensi nell'arco della giornata colpiranno la Toscana, l'Umbria occidentale e l'alto Lazio. Sul resto d'Italia nubi sparse con belle schiarite al sud e basso rischio di pioggia.

Nuovo aumento delle temperature al meridione e sulle Isole, valori in calo invece al centro-nord specie sotto le precipitazioni più forti.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di martedi 31 ottobre:

Ancora rovesci intensi tra l'alta Lombardia e Triveneto, più sporadiche le piogge in pianura. Rovesci anche su Liguria, Lazio, Campania e Calabria Tirrenica. Su tutte le altre regioni nubi sparse con basso rischio di pioggia. Calano le temperature al sud.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località