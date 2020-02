La magia delle ONDE OROGRAFICHE

E' bello quando la natura "modella" con venti e correnti i sistemi nuvolosi. L'opera d'arte che era presente nella serata di domenica 23 febbraio sui cieli del nord-ovest si chiama ONDA OROGRAFICA.

L'arco alpino era interessato da forti correnti nord-occidentali. Il lato ovest (ed interno) presentava addensamenti strato-cumuliformi che hanno anche determinato qualche fiocco di neve sulle creste.

Queste correnti si impennavano per superare i contrafforti montuosi più elevati. La distorsione della massa d'aria che si presentava sul lato sottovento (ovvero in Valpadana) creava una schiera di nubi alte di tipo lenticolare che sembravano partire dal nulla, per poi dissolversi più a sud-est.

Il sole del tramonto, basso sull'orizzonte, è riuscito a colorare i minuscoli cristalli di ghiaccio di cui l'onda orografica è composta; ne è risultato un tramonto spettacolare che ha tinto di rosa il cielo del Piemonte e della Lombardia.

Le onde orografiche si formano anche sui versanti esteri delle Alpi quando soffiano forti correnti da sud. Anche il nostro Appennino non è immune da questo fenomeno. In occasione di forti correnti, sul lato sottovento si ha spesso la formazione di altocumuli lenticolari o nubi alte disposte perpendicolarmente al flusso, con al suolo una caduta dell'umidità relativa.

Questa situazione è frequente lungo il versante adriatico, quando l'Italia è interessata da un flusso di correnti sud-occidentali, che si trasformano in Garbino tra Romagna, Marche e Abruzzo.