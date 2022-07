La grande ondata di caldo in atto si concluderà la prossima settimana, c'è la data

Anche Luglio è iniziato sulla falsa riga di Giugno, cioè all'insegna dello strapotere dell'anticiclone africano, che nei prossimi giorni continuerà a portare temperature molto elevate su tutta Italia (come abbiamo visto in precedenti articoli).

A un week end bollente seguirà anche una prima parte di settimana caratterizzata da gran caldo e afa, con temperature diurne che continueranno a toccare in maniera diffusa i 35-38 gradi (con punte anche sui 40) nelle zone interne della penisola.

Ma ci sono finalmente buone notizie: questa lunghissima ondata di calore potrebbe concludersi almeno temporaneamente proprio la prossima settimana. Analizzando i principali modelli previsionali si evince che verso il 7-8 Luglio l'anticiclone africano arretrerà il suo raggio d'azione lasciando spazio a correnti fresche in arrivo dal nord-atlantico e dai quadranti settentrionali, che scorreranno sul bordo orientale di un "redivivo" anticiclone delle Azzorre.

Calo termico e possibilità di precipitazioni a partire dal 6-7 Luglio. I principali modelli matematici sono concordi.

L'aria fresca dovrebbe sopraggiungere prima al Nord fra 6-7 Luglio e poi estendersi a tutta Italia dall'8 Luglio, portando un generale calo delle temperature e dei tassi di umidità, che sarà più marcato sulle regioni orientali. Da valutare ancora quella che sarà l'entità di questa massa d'aria più fresca e l'impatto che avrà in termini di instabilità e fenomeni. Noi ci aspettiamo nuovi temporali anche di forte intensità al Nord ma probabilmente anche su parte del centro-sud, ma è ancora prematuro entrare nei dettagli e vi rimandiamo per tanto ai prossimi aggiornamenti.