La giornata più TEMPORALESCA della settimana prossima? Mercoledi 17 giugno...

La mappa sinottica prevista dal modello americano per le ore centrali di mercoledi 17 giugno è molto eloquente:

Per prima cosa, notate come siano lontane le alte pressioni dalla scena italiana; tutto ciò non è sicuramente un buon viatico per una partenza celere dell'estate mediterranea.

Inoltre, l'Italia e gran parte del Mare Nostrum si troverà tra le spire di una blanda depressione attiva soprattutto in quota, ma che implementerà la formazione di rovesci e temporali anche forti su vaste aree del nostro Paese.

La scadenza previsionale non è immediata, di conseguenza è auspicabile un alleggerimento della situazione cammin facendo. Tuttavia, questo è ciò che prevede il modello americano, in fatto di fenomeni, per la giornata in questione:

Più che una giornata di inizio estate, la mappa mostra una situazione quasi autunnale. Notate il gran numero di rovesci e temporali che metteranno sotto scacco il nord e gran parte delle regioni centrali. Andrà un po' meglio al sud e sulle Isole dove le piogge saranno sporadiche ed alternate a momenti asciutti.

Il quadro termico non sarà ovviamente all'altezza della stagione in corso e proporrà temperature fresche sotto le eventuali precipitazioni. Valori un po' piu elevati saranno presenti solo al sud e sulle Isole.