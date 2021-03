La crisi del Rodano e le IRRUZIONI FREDDE: ecco perché se le beccano tutte l'Adriatico e il sud!

Gli afflussi di aria fredda sulla nostra Penisola seguono ormai solo questo schema: freddo secco al nord e sul Tirreno, rovesci di neve a quote prossime al litorale sul medio Adriatico e sul meridione.

Perchè non viene coinvolto il Tirreno e tantomeno il nord? Queste cose si dirà che sono cicliche, ma è sensibilmente diminuito negli ultimi 10 anni il numero di depressioni al suolo che si formano sul settentrione in seguito ad un'irruzione fredda, così come sull'alto e medio Tirreno, come quella qui sotto:

Manca da parecchio ad esempio una bella depressione emiliano-romagnola, in grado di dispensare neve abbondante anche in pianura su tutta la regione, così come manca la classica depressione nevosa a ridosso della costa laziale, ma peggio ancora è ormai ufficialmente defunta la classica irruzione fredda dalla Valle del Rodano che scavava un minimo depressionario sul Golfo Ligure con rovesci di neve a tutto spiano anche sul catino padano.



Le irruzioni fredde scelgono dunque il medio Adriatico e il meridione, dove si scavano facilmente minimi di pressione al suolo sullo Jonio che favoriscono le nevicate, ma anche sul basso Tirreno.

L'aria fredda invece altre volte sceglie percorsi molto occidentali, piomba sul Portogallo e ci restituisce un respiro di aria mite e umida che porta pioggia, ma non certamente neve, come si vede in questa mappa:

Addirittura c'è l'irruzione fredda da est che arriva nel cuore della Valpadana senza alcuna conseguenza depressionaria, come si nota qui sotto:

Il motivo? Non c'è un vero motivo razionale, il tempo non è un computer o una macchina perfetta, viene semplicemente scelta la via meno complicata che evidentemente passa per le due irruzioni ricorrenti citate; come vedete la latitudine o la longitudine centrano poco.