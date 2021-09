L'ipotesi di una grande saccatura a lungo termine

Nei primi giorni della prossima settimana le condizioni atmosferiche torneranno ad essere influenzate dalla distensione di una circolazione anticiclonica sull'Europa meridionale. L'anticiclone in questione sarà quello delle Azzorre, pertanto accompagnato da temperature meno elevate rispetto a quelle registrate negli ultimi giorni. Nel frattempo continuerà a rimanere molto alta l'attività depressionaria sull'Europa settentrionale e sull'Oceano Atlantico. Nella seconda metà della prossima settimana correnti nord-occidentali più fresche riusciranno a lambire marginalmente anche il nostro Paese, accompagnate da maggiori condizioni di variabilità e con una modesta riduzione del quadro termico generale.

Ecco l'analisi del modello americano riferita a giovedì 30 settembre, in cui si osserva la presenza di un flusso di correnti nord-occidentali che scivoleranno lungo il fianco orientale dell'alta pressione delle Azzorre:

L'evoluzione senza dubbio più importante è quella preventivata dal modello americano nei primi giorni di ottobre. Infatti attraverso un'ampia ondulazione della corrente a getto, andrebbe a costituirsi una saccatura sull'Europa occidentale. L'aria fredda sull'oceano Nord Atlantico si porterebbe di fronte alle coste del Portogallo, con un episodio di maltempo sulla penisola iberica. Lungo il lato ascendente della nascente saccatura ricadrebbe il nostro Paese che sperimenterebbe un rialzo termico al sud, condizioni di maltempo al nord e forse anche al centro. Qualora fosse confermata si tratterebbe di una perturbazione di chiaro stampo autunnale, questa volta in grado di portare precipitazioni diffuse.