L'inverno torna di prepotenza su gran parte d'Europa!

L'inverno esprime la sua ira fuori tempo massimo, proprio quando la primavera astronomica ha soppiantato la stagione fredda, almeno calendarmente.

Il tempo non guarda in faccia a nessuno e non rispetta le scadenze del calendario. Se nei mesi invernali sul nostro Continente aleggiava una mitezza quasi melensa, le prime mosse della primavera sono accompagnate dal FREDDO...e che FREDDO!

Ecco le temperature registrate la scorsa notte sul nostro Continente...e non solo:

Osservate la vastita della colata fredda che interessa soprattutto i settori centrali ed orientali europei. La mitezza si limita ad interessare l'estremo lembo occidentale del Continente, il Mediterraneo, la Penisola Ellenica e la Turchia.

Le punte al ribasso sono notevoli, fino a -14/-15° in prossimità della Vicina Russia, -10° nel cuore dell'Europa centrale.

L'Italia è interessata in maniera marginale, segnatamente i settori orientali e le regioni settentrionali con valori vicini allo zero.