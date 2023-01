L'inverno sta per scatenarsi: da metÃ  mese MALTEMPO anche NEVOSO sull'Italia

L'affondo artico appare ormai confermato con l'asse di saccatura che però non è ancora ben ancorato ad un punto, ragion per cui i modelli faticano ad inquadrare i minimi depressionari al suolo, ma il dado è tratto, indietro non si torna.



L'inverno cerca una bella riscossa con una lingua artica che piomberà dritta nel cuore del Mediterraneo da martedì 17 gennaio , una sventagliata di maltempo, freddo moderato ma soprattutto vento e precipitazioni intermittenti, anche a carattere nevoso a quote basse a partire dal nord.

Eccolo l'affondo, uno dei più belli degli ultimi anni (del resto non ci voleva molto):

A livello emisferico è anche una super iniezione di autostima per l'inverno stesso, perchè impedirà alle miti correnti atlantiche di percorrere il continente per raggiungere la Russia, dove la presenza di un anticiclone sta determinando l'accumulo al suolo di temperature estremamente basse, che potrebbero scendere ancora se non interverranno i tiepidi venti occidentali.



Guardate il tutto a livello emisferico, è una mappa da mozzare il fiato, doppio anticiclone tra Polo e Siberia, quello azzorriano defilato, per una volta il nord America che resta a gjuardare e una bordata fredda che investe l'Europa da nord:

Anzi, proprio da questo affondo artico potrebbe scaturire la nascita dell'anticiclone scandinavo, l'abbiamo detto più volte negli ultimi giorni e quello aiuterebbe ancor più a veicolare freddo verso il sud dell'Europa, forse anche verso di noi, bloccando ulteriormente il cammino dei venti da ovest, lo si vede bene qui sotto:

E guardate la corrente a getto che frenata subisce proprio a ridosso dell'Italia a 10km di altezza con un canale depressionario molto stretto all'interno del quale se ne vedranno delle belle:

RIASSUMENDO:

Da martedì 17 a sabato 21 gennaio l'Italia vivrà una classica situazione di maltempo invernale, anche se non particolarmente freddo, ma con presenza di nevicate a quote basse o molto basse a partire dal nord e per il resto pioggia e vento.

Attendibilità medio-alta: 75-80%



Sarà tutto un susseguirsi di repentini cambiamenti di tempo nel volgere di poche ore.

Da domenica 22 gennaio potrebbe arrivare aria ulteriormente fredda con conseguenze tutte da verificare e ancora scarsamente predicibili.